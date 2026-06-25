ローソンストア100（神奈川県川崎市）が運営する「ローソンストア100」が、話題の「だけ弁当」シリーズの新商品「ハムエッグだけ」「ナポリタンだけ」「鶏そぼろだけ」の3種類を発売開始しました。価格はいずれも322円（税込み）です。

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ローソンストア100では、「だけ弁当」シリーズを含む「298円」（以下、税抜き）弁当シリーズのラインを強化。さらに弁当は「398円」「498円」の計3ラインに整理するということです。

「だけ弁当」シリーズは、「主役になれないおかずを、あえて主役にする」「ありそうで なかった」を形にするという発想から2021年に誕生し、今年5周年を迎えました。「おかずは1種類だけ」というシンプルで大胆な発想で、ウインナーやミートボールなど、普段は脇役になりがちなおかずを主役に据え、SNSなどで話題になりました。

商品開発担当者は、ハムエッグとナポリタン、鶏そぼろを選んだ理由について「5周年という節目にあたり、派手さよりも、多くのお客様が日常的に親しんでいるおかずを選びました」と説明。

ハムエッグを開発した背景については「誰もが知る朝食の王道でありながら、お弁当の主役としては意外と見かけないメニューです。誰もが味を想像でき、かつ絶対的な安心感があるこの組み合わせこそ、『これが食べたかった！』と感じていただけるのではないかと考えました」と明かしています。

さらに、ナポリタンについては「お弁当の片隅に添えられているイメージが強いですが、思い切って主役に抜てきしました。『いつも少ししか入っていないけど、もっと食べたい』と感じていたのではないかと考え、ナポリタンをとことん味わえる一品を目指しました」と語っています。

鶏そぼろについては「これまで三色、二色弁当の一部として販売されるのが定番でした。しかし、『そぼろだけを思う存分食べたい』というニーズは存在すると考え、『そぼろだけのお弁当』を実現することで、シンプルながらも満足感の高い一品を目指しました」と話しています。

発売5周年を迎えた「だけ弁当」を続ける理由については「おかずを1種類に絞るというシンプルな発想の商品ですが、『こういうのでいい』『これが食べたかった』というお声を数多くいただいてきました。物価上昇が続く中でも、お客様に日常的に手に取っていただける商品であり続けたいという思いがあります。今回、ローソンストア100では298円・398円・498円の価格帯に整理し、298円ラインを強化していますが、『だけ弁当』もその代表的な商品の一つとして、これからも毎日の食事を支えていきたいと考えています」とコメントしています。

また、新価格帯に統一したことや「だけ弁当」シリーズ5周年を記念して、6月30日までに弁当を購入すると、次回の購入時に使用できる「お弁当50円引券」がもらえるレシートクーポン企画が実施中です。