警察によりますと、美馬市穴吹町口山で土砂崩れが発生し、国道492号が通行止めとなっています。家屋や人的被害などはなく、現在、土砂の撤去作業が進められてます。地元の人によりますと、う回路はあるということです。（25日9:00時点）