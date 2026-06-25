立ち上る炎と灰色の煙。空が見えなくなるほど、あたり一面に煙が上がっていた──。5月25日の夕方に、長野県佐久市の養鶏場で火災が発生。火は12時間以上燃え続け、この火災により鶏舎2棟が全焼、ニワトリ約2万2000羽が死亡した。【映像】鶏舎2棟が全焼…激しく燃える様子（動画あり）火災にあった養鶏場「ブラウンエッグファーム」は、長野県知事賞受賞の卵を生産し、この卵で作ったスイーツは三越や大丸といった有名百貨店で