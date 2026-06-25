３人のキーマン「チュニジア戦の試合前、ピッチ上で黙々とシュート練習に励む選手がいました。上田綺世(あやせ)（27）です。チーム２点目となったペナルティエリア右外からのミドルシュートと同じ位置から、面白いようにシュートを決めていた。相当調子がいいように見えました」北中米Ｗ杯グループリーグ第２戦・チュニジア戦を現地取材したスポーツライターのミムラユウスケ氏は、快勝の裏側にあったエースの努力をこう振り返った