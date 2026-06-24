【船場吉兆】“ささやき女将”は今？「手元に残ったのは99万円」騒動後の家族…壮絶人生
6月21日（日）に放送した、日曜プラチナアワー「あの歴代さんは今？衝撃のイッキ見映像SHOW」。
【動画】「船場吉兆」“ささやき女将”、ビリー隊長、デューク更家の今
宝くじ億万長者やダイエットのカリスマなど、総勢96人の歴代さんの今を一挙大公開！
「テレ東プラス」では、「あの“ささやき女将”は今？…騒動後の家族 壮絶人生」の内容を紹介する。
伝説の記者会見といえば、2007年に発覚した、高級料亭「船場吉兆」の食品偽装事件。
一連の謝罪会見で話題になったのが、“ささやき女将（湯木佐知子さん ※当時70歳）”の存在だ。
記者から質問を投げかけられ、返答に詰まる長男（当時 取締役）に、同席した女将が横から小声で指示。すると、それがすべてマイクに拾われ、丸聞こえに！
そして2008年5月…「船場吉兆」は廃業に追い込まれた。
あれから19年…“ささやき女将”は今、どうしているのか！？
スタッフが電話で連絡すると、なんと“ささやき女将”の家族が会ってくれることに。
待ち合わせ場所に現れたのは、あの記者会見を見守っていた佐知子さんの次男・湯木尚二さん（57）だ。
案内してくれたのは、湯木さんが経営する「日本料理 湯木」（大阪府・北新地）。
あの謝罪会見から4年後の2011年、湯木さんは、祖父（「吉兆」創業者）のもてなしの心を受け継ぐ日本料理店をオープンさせた。
湯木さんは当時を振り返り、「どん底状態だった…」と打ち明ける。
「財産は全て、補償に回すようにという指示が出た。手元に残ったのは99万円だけ」。
湯木さんは「もう一度返り咲きたい」と、時給800円の皿洗いのアルバイトから出直し、自らの店を持つまでに。
「あの十字架は、背負っていかなければならない――。その中で、あんな大事件を起こした人間にもチャンスを与えていただけるのは、すごくありがたい。（当時は）母が大変だった…つらい思いしかなかった。記者会見のことをクローズアップされることが多いが、それ以外の事で、対応しなければならない事が山積みだった」（湯木さん）。
ここでいよいよ本題に。気になる“ささやき女将”は今、どうしているのか！？
湯木さんによれば、89歳になった今も健在で、自宅で独りで暮らしているそう。
今回特別に、女将の貴重な写真を見せてくれた。
「年齢的に耳が遠くなったので、自分の声を聞き取るために、声が大きくなった。ささやきよりも大声になっている」と湯木さん(笑)。
あの“ささやき女将”は今…大声女将として隠居生活を送っていた――。
続きはTVerで！
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「テレ東プラス」では、「あの“ささやき女将”は今？…騒動後の家族 壮絶人生」の内容を紹介する。
どん底からの再起…“ささやき女将”の現在
伝説の記者会見といえば、2007年に発覚した、高級料亭「船場吉兆」の食品偽装事件。
一連の謝罪会見で話題になったのが、“ささやき女将（湯木佐知子さん ※当時70歳）”の存在だ。
記者から質問を投げかけられ、返答に詰まる長男（当時 取締役）に、同席した女将が横から小声で指示。すると、それがすべてマイクに拾われ、丸聞こえに！
そして2008年5月…「船場吉兆」は廃業に追い込まれた。
あれから19年…“ささやき女将”は今、どうしているのか！？
スタッフが電話で連絡すると、なんと“ささやき女将”の家族が会ってくれることに。
待ち合わせ場所に現れたのは、あの記者会見を見守っていた佐知子さんの次男・湯木尚二さん（57）だ。
案内してくれたのは、湯木さんが経営する「日本料理 湯木」（大阪府・北新地）。
あの謝罪会見から4年後の2011年、湯木さんは、祖父（「吉兆」創業者）のもてなしの心を受け継ぐ日本料理店をオープンさせた。
湯木さんは当時を振り返り、「どん底状態だった…」と打ち明ける。
「財産は全て、補償に回すようにという指示が出た。手元に残ったのは99万円だけ」。
湯木さんは「もう一度返り咲きたい」と、時給800円の皿洗いのアルバイトから出直し、自らの店を持つまでに。
「あの十字架は、背負っていかなければならない――。その中で、あんな大事件を起こした人間にもチャンスを与えていただけるのは、すごくありがたい。（当時は）母が大変だった…つらい思いしかなかった。記者会見のことをクローズアップされることが多いが、それ以外の事で、対応しなければならない事が山積みだった」（湯木さん）。
ここでいよいよ本題に。気になる“ささやき女将”は今、どうしているのか！？
湯木さんによれば、89歳になった今も健在で、自宅で独りで暮らしているそう。
今回特別に、女将の貴重な写真を見せてくれた。
「年齢的に耳が遠くなったので、自分の声を聞き取るために、声が大きくなった。ささやきよりも大声になっている」と湯木さん(笑)。
あの“ささやき女将”は今…大声女将として隠居生活を送っていた――。
続きはTVerで！