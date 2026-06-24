6月23日、フリーアナウンサーの古舘伊知郎がYouTubeのショート動画を更新し、「FIFAワールドカップ2026」で本田圭佑氏の解説に注目するメディアに苦言を呈した。「古舘さんは『メディアは本田節と言うのをやめろ』とバッサリ切り捨てています。『私もさんざん古舘節と言われて実況でメシ食ってきたから、偉そうなことを言えないのは本当にわかっているけども』と前置きしつつ、『なんでもかんでもなんとか節。かつお節、なまり節