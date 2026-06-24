２４日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比４．５６ポイント（０．１１％）高の４１１０．８１ポイントと反発している。見直し買いが優勢となる流れ。人工知能（ＡＩ）産業の成長ペース鈍化懸念が薄らぎ、関連銘柄に買い戻しが入っている。外電が２４日、事情に詳しい複数関係者の話として、「ＴｉｋＴｏｋ（ティックトック）」運営の北京字節跳動科技（バイトダンス）が約２００億米ドル（約３兆２３００