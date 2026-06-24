２４日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比４．５６ポイント（０．１１％）高の４１１０．８１ポイントと反発している。

見直し買いが優勢となる流れ。人工知能（ＡＩ）産業の成長ペース鈍化懸念が薄らぎ、関連銘柄に買い戻しが入っている。外電が２４日、事情に詳しい複数関係者の話として、「ＴｉｋＴｏｋ（ティックトック）」運営の北京字節跳動科技（バイトダンス）が約２００億米ドル（約３兆２３００億円）の資金借り入れで銀行団と初期協議に入っていると報道。資金使途は明らかにされていないが、同社はＡＩ投資を拡大しているため、データセンターなどＡＩインフラ向けとの見方もある。中国の内需不振などが懸念され、指数は安く推移する場面がみられたものの、引けにかけて改めて買いが優勢となった。（亜州リサーチ編集部）

業種別では、ハイテクの上げが目立つ。半導体の封止・検査で中国首位の江蘇長電科技（６００５８４／ＳＨ）やＬＥＤ部材トップメーカーの三安光電（６００７０３／ＳＨ）、フラッシュメモリー中国大手の北京兆易創新科技（６０３９８６／ＳＨ）、通信機器製造・販売の江蘇永鼎（６００１０５／ＳＨ）がそろって１０．０％（ストップ）高で引けた。ほか、ハイテク・スタートアップ企業向け市場「科創板」では、半導体設備メーカーの深セン中科飛測科技（スカイバース・テクノロジー：６８８３６１／ＳＨ）が１３．２％高。主要５０銘柄で構成される「上証科創板５０成分指数（Ｓｔａｒ５０）」は３．８％高と他の主要指数をアウトパフォームした。

医薬株も高い。薬明康徳（６０３２５９／ＳＨ）が８．６％、昭衍新薬（６０３１２７／ＳＨ）が４．２％、湖北済川薬業（６００５６６／ＳＨ）が２．８％、浙江海正薬業（６００２６７／ＳＨ）が２．７％、江蘇恒瑞医薬（６００２７６／ＳＨ）が２．６％ずつ上昇した。素材株、空運株なども買われている。

半面、金融株はさえない。中国農業銀行（６０１２８８／ＳＨ）が３．５％、中国工商銀行（６０１３９８／ＳＨ）が２．２％、中国平安保険（６０１３１８／ＳＨ）が２．５％、中国人民保険集団（６０１３１９／ＳＨ）が１．１％、中信建投証券（６０１０６６／ＳＨ）が３．７％、国泰海通証券（６０１２１１／ＳＨ）が２．２％ずつ下落した。公益株、自動車株、消費株、不動産株、インフラ関連株も売られている。

外貨建てＢ株相場は、上海Ｂ株指数が０．１５ポイント（０．０６％）安の２７５．６９ポイント、深センＢ株指数が３．２５ポイント（０．２９％）安の１１３０．５１ポイントで終了した。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）