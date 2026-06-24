プロ野球パ・リーグの東北楽天ゴールデンイーグルスと埼玉西武ライオンズの1軍公式戦が23日、山形市で開かれ、楽天が県内では8年ぶりの勝利を飾りました。県内では1年ぶりの開催となる楽天の1軍公式戦はおよそ1万人の観客が詰めかけました。楽天は2点リードされた3回裏、1アウト満塁のチャンスで、4番マッカスカーがタイムリーヒットを放ち、同点に追いつきます。続くチャンスで6番村林のタイ