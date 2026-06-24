3Dゾーンランバーサポートを採用！欲しい機能をすべて取り入れたメッシュチェア
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、3Dゾーンランバーサポートと5Dアームレストを搭載し、体格や姿勢に合わせて細かく調整できる快適な高機能メッシュチェア「150-SNCM76BK」を発売した。
■腰を包み込む3Dゾーンランバーサポート
長時間のデスクワークで気になる腰への負担。本製品は前後3段階で調整できる3Dゾーンランバーサポートを搭載し、腰まわりをしっかりとホールドする。体格や座り方に合わせて最適な位置へ調整できるため、自然な姿勢を維持しやすく、仕事や勉強に集中しやすい快適な座り心地を実現する。
■5Dアームレストで理想のポジションへ
アームレストは高さ・前後・アーム回転・パッド回転・跳ね上げの5方向に調整可能だ。デスクワークやオンライン会議、読書などさまざまなシーンに合わせて細かく設定できる。また、使用しない時は跳ね上げることができるため、デスク下へスムーズに収納でき、限られたスペースでも使いやすい設計だ。
■気分転換も容易に出来るロッキング固定付シンクロロッキング
シンクロロッキング機構を採用し、背もたれを倒すと座面も連動して傾くため、足が浮きにくく安定した姿勢でリクライニングできる。最大135度まで背もたれを倒せるため、作業の合間の休憩や気分転換にも最適だ。仕事とリラックスをスムーズに切り替えられる一脚だ。
■小柄な方にもフィットする低座面設計
座面高は約41cmから調整可能な低座面設計を採用している。一般的なオフィスチェアでは足が床に届きにくい小柄な方でも、しっかりと足を接地しやすく、安定した姿勢で使用できる。さらに、幅約51cm・奥行約55cmのゆったりとした座面により、窮屈さを感じにくく快適に座れる。
■通気性と快適性を追求したこだわり仕様
背もたれには通気性に優れたメッシュ素材を採用し、長時間座っても蒸れにくく快適だ。座面には体圧を分散する厚みのあるウレタンクッションを採用し、お尻への負担を軽減する。さらに、ヘッドレストの高さ調整機能やハンガー、床への傷付きを抑えるウレタンキャスターなど、日々の使いやすさを高める機能も充実している。
■製品仕様
■体格や姿勢に合わせて細かく調整できる快適な高機能メッシュチェア「150-SNCM76BK」
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・鳥羽周作シェフ監修！天下一品、夏季限定メニュー「すだち香る あっさり冷やし麺」
・「すしのこ」がバッグに！アニヤ・ハインドマーチ×「すしのこ」 待望の第２弾が発売
・10種スパイスが香るコク深いソース！バーガーキング「BBQステーキワッパー」
・クラシル、“日本一のレシ活県”静岡で「『レシチャレ』地域家計応援プロジェクト」を発足
・爽やかな香り！ピリッとした辛味が口いっぱいに広がる「青唐辛子からあげ」
■腰を包み込む3Dゾーンランバーサポート
長時間のデスクワークで気になる腰への負担。本製品は前後3段階で調整できる3Dゾーンランバーサポートを搭載し、腰まわりをしっかりとホールドする。体格や座り方に合わせて最適な位置へ調整できるため、自然な姿勢を維持しやすく、仕事や勉強に集中しやすい快適な座り心地を実現する。
■5Dアームレストで理想のポジションへ
アームレストは高さ・前後・アーム回転・パッド回転・跳ね上げの5方向に調整可能だ。デスクワークやオンライン会議、読書などさまざまなシーンに合わせて細かく設定できる。また、使用しない時は跳ね上げることができるため、デスク下へスムーズに収納でき、限られたスペースでも使いやすい設計だ。
■気分転換も容易に出来るロッキング固定付シンクロロッキング
シンクロロッキング機構を採用し、背もたれを倒すと座面も連動して傾くため、足が浮きにくく安定した姿勢でリクライニングできる。最大135度まで背もたれを倒せるため、作業の合間の休憩や気分転換にも最適だ。仕事とリラックスをスムーズに切り替えられる一脚だ。
■小柄な方にもフィットする低座面設計
座面高は約41cmから調整可能な低座面設計を採用している。一般的なオフィスチェアでは足が床に届きにくい小柄な方でも、しっかりと足を接地しやすく、安定した姿勢で使用できる。さらに、幅約51cm・奥行約55cmのゆったりとした座面により、窮屈さを感じにくく快適に座れる。
■通気性と快適性を追求したこだわり仕様
背もたれには通気性に優れたメッシュ素材を採用し、長時間座っても蒸れにくく快適だ。座面には体圧を分散する厚みのあるウレタンクッションを採用し、お尻への負担を軽減する。さらに、ヘッドレストの高さ調整機能やハンガー、床への傷付きを抑えるウレタンキャスターなど、日々の使いやすさを高める機能も充実している。
■製品仕様
■体格や姿勢に合わせて細かく調整できる快適な高機能メッシュチェア「150-SNCM76BK」
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・鳥羽周作シェフ監修！天下一品、夏季限定メニュー「すだち香る あっさり冷やし麺」
・「すしのこ」がバッグに！アニヤ・ハインドマーチ×「すしのこ」 待望の第２弾が発売
・10種スパイスが香るコク深いソース！バーガーキング「BBQステーキワッパー」
・クラシル、“日本一のレシ活県”静岡で「『レシチャレ』地域家計応援プロジェクト」を発足
・爽やかな香り！ピリッとした辛味が口いっぱいに広がる「青唐辛子からあげ」