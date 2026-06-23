かに料理専門店「甲羅本店」を展開する甲羅は、7月1日(水)〜8月31日(月)の期間限定で、夏の恒例企画「うなぎ祭」を開催する。“家族で楽しむ夏のごちそう”をコンセプトに、会席からお子様メニューまで幅広く用意し、家族三世代で楽しめるフェアとなっている。家族で楽しむ夏のごちそう甲羅本店の「うなぎ祭」は、夏の人気食材である鰻と、専門店ならではの蟹を組み合わせた、この時期限定の特別フェアである。今年は「家族で楽し