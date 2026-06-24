開催：2026.6.24 会場：ナショナルズ・パーク 結果：[ナショナルズ] 9 - 14 [フィリーズ] MLBの試合が24日に行われ、ナショナルズ・パークでナショナルズとフィリーズが対戦した。 ナショナルズの先発投手はピーター・プラン、対するフィリーズの先発投手はヘスス・ルサルドで試合は開始した。 2回裏、6番 ジェーコブ・ヤング 4球目を打ってサードゴロ 5-4-3のダブル