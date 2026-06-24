ヨーロッパを記録的な熱波が襲っています。40度を超える高温に見舞われたフランスでは、これまでに40人が死亡するなど被害が拡大しています。【映像】ヨーロッパを記録的な熱波が襲う23日、フランス南西部のピソスで44.3度を観測するなど各地で異常な暑さとなっています。熱中症などでこれまでにフランス全土で少なくとも40人が死亡しました。醍醐穣リポ「ロンドン名物二階建てバスの2階。温室状態。汗が止まらない。気温は3