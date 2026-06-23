スマホの充電ケーブルの寿命を縮める行為について、パソコンやスマホなどの周辺機器の企画・製造・販売を手掛ける、サンワサプライの公式インスタグラムアカウントが紹介しています。【画像】ついやりがち…これがスマホの充電ケーブルの寿命を縮める“4つのNG行為”です！公式アカウントは「ケーブル、気付いたら充電できなくなっていた…そんな経験ありませんか？」と投稿。「実は普段何気なくやっている使い方が、ケーブル