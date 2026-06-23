4人の子どもを育てる女優・加藤夏希が、授乳をめぐってXに投稿した私見が、大きな賛否を呼んでいる。「加藤さんは6月21日、自身のXで《うーん、授乳NGなお店》と投稿。その後、ポストを連投し、《出産後の過ごし方の中に入れるしかないよ。外食時『授乳できますか？』って聞かないといけないって》とポスト。授乳ができないお店があることに疑問を呈しました。続けて、《正直、聞かないといけないなんて思ってなかったし、そう