案の定、“静かな爆死” となった。あまり酷評されることも、あまり絶賛されることもなく、「月9」ワースト視聴率を大幅に更新してしまった『サバ缶、宇宙へ行く』（フジテレビ系）。6月22日（月）に放送された最終話（第11話）の世帯視聴率（ビデオリサーチ調べ、関東地区）は3.9％と、低視聴率のままフィニッシュ。そして、世帯視聴率を全話平均すると、なんと3.7％になっており、大コケと言って差し支えないだろう。こ