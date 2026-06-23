大分県内で死亡者も発生するなど、件数が増加している労災事故の防止に向け、大分労働基準監督署が23日、トンネル工事の現場をパトロールしました。 【写真を見る】事故防止へトンネル工事現場を労基署パトロール大分 この安全パトロールは大分労働基準監督署が実施し、4車線化に向け工事が進められている東九州自動車道・九六位トンネルの現場で管理体制を視察しました。 現場では壁の強度が一目で分か