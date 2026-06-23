フリーアナウンサーの望月理恵が6月22日、Instagramを更新。シースルーミニスカ姿を披露し、ファンから興奮の声が寄せられている。《愛ちゃんとのトークイベントにお越し頂いた皆様ありがとうございました!写真展に足を運んで頂いた皆様も本当にありがとうございました》などとつづった望月は、白のブラウスと黒いミニスカートの上にシースルースカートを重ねたファッションで、展示された自身のミニスカ写真を見るショット