6月19日に『田鎖ブラザーズ』（TBS系）が最終回を迎えたが、その結末をめぐって賛否が割れている。 参考：『田鎖ブラザーズ』兄弟と晴子に訪れた衝撃の真実“復讐の連鎖”は何を残したのか？ 本作は、1995年4月26日に辛島金属工場で働く両親が何者かによって殺害された兄弟が、時効成立後も犯人を追い続けている姿を描いたクライムサスペンス。犯人を自ら裁くため、兄の田鎖真（岡田将生）は刑事となり、弟の