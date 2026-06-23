ジャルパック（JALパック）は、国内航空券と宿泊がセットになった「JALダイナミックパッケージ」で「Go！Go！サマーセール」を6月22日午前10時から26日午後11時57分まで実施している。7月1日から11月30日までの出発分を扱う。セール専用ページから予約した場合に限り、対象プランに割引を自動適用する。また、JALマイレージバンク会員限定の割引クーポンを配布し、2種類まで併用できる。「早決60クーポン」や「宿泊施設限定クーポ