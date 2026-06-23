浜松市の河合楽器製作所が音楽教室の体験レッスンの講師を委託する際、フリーランスへの報酬を通常より低く設定したとして公正取引委員会に「買いたたき」と認定され、再発防止勧告を受けました。公正取引委員会によりますと、河合楽器は2024年11月から2025年6月にかけて、運営する音楽教室の体験レッスンの業務を委託する際、フリーランスの講師28人に対し、30分当たりの報酬を500円に設定していたいうことです。これ