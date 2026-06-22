世界的なピアニスト、マルタ・アルゲリッチさんの娘・ステファニーさんが大分県別府市を舞台にした映画を製作することになり、22日に市役所を表敬訪問しました。 【写真を見る】世界的ピアニスト、マルタ・アルゲリッチ氏の娘が監督別府市舞台の映画「Kyushu Moon」製作へ今秋クランクイン スイス出身のステファニー・アルゲリッチ監督は今回別府市を舞台にした長編の映画「Kyushu Moon」を製作することになり、