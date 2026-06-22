世界的なピアニスト、マルタ・アルゲリッチさんの娘・ステファニーさんが大分県別府市を舞台にした映画を製作することになり、22日に市役所を表敬訪問しました。

【写真を見る】世界的ピアニスト、マルタ・アルゲリッチ氏の娘が監督 別府市舞台の映画「Kyushu Moon」製作へ 今秋クランクイン

スイス出身のステファニー・アルゲリッチ監督は今回別府市を舞台にした長編の映画「Kyushu Moon」を製作することになり、22日に長野市長に内容を説明しました。

映画はスイス人の女性ジャーナリストが主人公のロマンス作品で、取材のため日本に派遣されるというストーリーです。現在は、ロケ先の下見や調査を行っていて、別府市公会堂や北浜エリアで撮影する予定です。

（ステファニー・アルゲリッチ監督）

「母と一緒に何回も別府を訪れていて、別府の良さはとてもよくわかっております。ですからいつか映画を撮りたいと思っていました。ぜひ映画をみてください」

今年10月から11月にかけて撮影し、来年中の完成を予定しています。