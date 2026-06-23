「もう限界かもしれない。でも、いま自分が抜けたら職場はどうなる？」 「休みたいと言うのは、わがままなんだろうか」 そう感じて休む決断をしたあと、多くの人が直面する最大の壁が 「会社への伝え方」 です。真面目で責任感が強い人ほど、罪悪感に押しつぶされそうになり、結局ボロボロになるまで働き続けてしまうケースが少なくありません。 しかし、ここで明確にしておきたいのは、 「休むこと」と「うまく伝えるこ