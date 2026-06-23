「ちいかわ焼き」にて、2026年6月29日（月）より、バニラ、カレー、レモンの新しい3種類のちいかわ焼きが登場する。＞＞＞夏季限定メニューや新グッズをチェック！（写真24点）「ちいかわ焼き」は、ふわふわのちいかわ型の生地に、あんやクリームをたっぷりはさみこみ店内でじっくり焼き上げた「ちいかわ焼き」のお店。店舗は、えんじ色を基調とした外装で、和風の落ち着いたデザイン。ちいかわ焼きになったちいかわ、ハチワレ、う