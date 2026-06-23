北中米ワールドカップを戦う日本代表は22日、3日後に迫るグループリーグ第3節・スウェーデン戦に向けた練習を実施した。初戦オランダ戦は後半21分から出場し、第2節・チュニジア戦はフル出場したMF伊東純也(ゲンク)は「今日は疲れているけど、明日には大丈夫」と万全をアピールした。20日のチュニジア戦で伊東は後半24分にチーム3点目をマークし、自身にとってのW杯初ゴールを喜んだ。33歳103日でのW杯の得点は日本史上最年長