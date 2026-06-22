6月21日、FIFAワールドカップ2026北中米大会にて、日本対チュニジア戦がおこなわれ、俳優・竹内涼真が日テレW杯スペシャルナビゲーターとして中継に登場。テレビに映った着こなしが、視聴者の話題を呼んでいる。同日、モンテレイスタジアムから中継に登場した竹内。18日から現地入りし、取材を続けていた影響か、声は枯れ気味だ。東京のスタジオにいた陣内智則から「涼真くん、ちょっと声枯れてませんか？」と聞かれ、「前日の