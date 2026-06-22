6月21日、バラエティ番組『ザ！鉄腕！DASH！！』（日本テレビ系）が放送。同日は、放送1000回という記念すべきオンエアとなったが、番組中に映った過去映像を巡って波紋が広がっている。同日は、記念の回を飾るべくDASHメンバーとして、城島茂をはじめ、SUPER EIGHTの横山裕、SixTONESの森本慎太郎と高地優吾、なにわ男子の藤原丈一郎、timeleszの松島聡の6名が勢ぞろい。26年目となる田植えに奮闘した。番組冒頭には、2000年