6月21日、バラエティ番組『ザ！鉄腕！DASH！！』（日本テレビ系）が放送。同日は、放送1000回という記念すべきオンエアとなったが、番組中に映った過去映像を巡って波紋が広がっている。

同日は、記念の回を飾るべくDASHメンバーとして、城島茂をはじめ、SUPER EIGHTの横山裕、SixTONESの森本慎太郎と高地優吾、なにわ男子の藤原丈一郎、timeleszの松島聡の6名が勢ぞろい。26年目となる田植えに奮闘した。番組冒頭には、2000年にスタートした「DASH村」の当時の映像も流れたのだが、その構成が視聴者に衝撃を与えていたのだ。

「冒頭では、DASH村スタートから農業の師匠として教わってきた三瓶明雄さんとの出会いを回想。荒地だった頃の村の様子や、必死に農業を学んでいく当時のVTRが組み込まれたのです。しかし、映像に映るメンバーはほぼ城島さんのみ。他には、少し松岡昌宏さんも映る程度でした」（テレビ局関係者）

これまでTOKIOの5人のメンバーを筆頭に作り上げてきた番組の歴史。その歴史の中から消えたTOKIOのメンバーに、Xには視聴者からの複雑な心境が届いていた。

《TOKIOでやってきた番組なのに、過去映像はほぼ茂リーダーのみ。切ない》

《回想シーンに5人が出ないのが悲しすぎるね》

《リーダーと松岡しか過去映像に出てこないの悲しすぎ》

1000回という記念の放送でも触れられない“腫れ物”感に波紋が広がった。

2018年に山口達也が不祥事を起こし、グループを脱退し後に退所。2021年3月末に長瀬智也が退所し、2025年6月には国分太一が日テレ側から複数のコンプライアンス違反を指摘されて芸能活動を無期限休止している。

「国分さんの騒動を受けグループを解散したTOKIO。最後まで残っていた松岡さんも2025年末をもって事務所を退所し、ついに現在残るのは城島さんのみとなりました。不祥事や、芸能界を離れているメンバーも多いため、TOKIO5人の時代の映像はもう見られない可能性が高いでしょう。

同日の放送では、新たに加わった後輩たちとの軌跡も振り返っていました。グループの垣根を超えて進む、後輩へのバトンタッチ。これから新たな歴史を刻みながら、番組を守っていくのでしょう」（芸能プロ関係者）

映像は見られなくても、番組ファンの心にはTOKIO5人の思い出は残り続けるだろう。