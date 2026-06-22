（永見 佳織 アナウンサー）「ん～甘いです」静岡の夏の味覚といえば…“長田の桃”。静岡市駿河区の長田地区で栽培されていて、温暖な気候なため全国でもトップクラスの“早出しの桃”として有名です。その人気はすさまじく、直売所は朝からたくさんの人でにぎわっています。（客）「楽しみにしています。そのためにわざわざ早く出てきました」（客）「地元でシーズンが始まるとにぎわって来てやっぱり早く食べ