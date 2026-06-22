「新幹線のお医者さん」とも呼ばれる検査専用車両「ドクターイエロー」の最後の1編成が2027年1月をもって引退することを JR西日本が22日、明らかにしました。滅多に遭遇できないことから、”見ると幸せになる”と言われる新幹線の検査専用車両「ドクターイエロー」。JR東海とJR西日本がそれぞれ1編成を所有し、鮮やかな黄色の車体が特徴的な”人気車両”でしたが、JR東海のT4編成が2025年1月に引退。そし