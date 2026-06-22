23日（火）は、北日本には上空に寒気が流入するため、くもりや雨となり、雷雨となる所もあるでしょう。東日本は午前中は晴れる所が多いものの、午後は雲が広がりやすく、所によりにわか雨や雷雨がある見込みです。近畿から中国は午前中は雲が広がりますが、午後は晴れ間が広がりそうです。四国や九州では梅雨前線の影響で雨の降る所が多く、雷を伴って激しく降る所もある見込みです。雨の降り方にお気をつけください。南西諸島は晴