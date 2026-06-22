【カレッジパスポート（期間限定）】 販売期間：7月1日～9月30日 対象期間：9月1日～9月30日 オリエンタルランドは、東京ディズニーランドおよび東京ディズニーシーへ特別価格で入園できる「カレッジパスポート（期間限定）」を販売する。7月1日より販売が開始され、対象期間は9月1日より9月30日まで。 これは大学生、大学院生、短