第108回全国高等学校野球選手権大会が、8月5日（水）にいよいよ開幕する！ そして、甲子園球場で行われる全国大会を前に、「甲子園への道」は7月22日（水）からスタート！ 今年、キャスターを務めるのは寺田健人アナと、この６月にデビューした新人の瀧口美咲アナの2人。代表校49校が決定するまで、試合結果だけでなく、注目校や注目選手を徹底取材！ 視聴者の皆様にわかりやすくコンパクトにお届けする！