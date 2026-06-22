6月22日、長崎ヴェルカは、星川堅信と2026－27シーズンの選手契約継続に合意したことを発表した。 栃木県出身で現在24歳の星川は、190センチ92キロのスモールフォワード。早稲田大学在学中に宇都宮ブレックスと越谷アルファーズで特別指定選手としてプレーし、2024－25シーズンに越谷でプロデビュー。長崎へ移籍した今シーズンは、B1リーグ戦44試合に