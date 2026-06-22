北中米ワールドカップに出場しているフランス代表のキリアン・エムバペ（レアル・マドリー）が、注目の発言を残した。優勝候補の一角に挙げられるフランスで主将を務めるエムバペは、現地６月16日に行なわれた初戦のセネガル戦（３―１）でさっそく２ゴールをマークするなど勝利に貢献。好スタートを切ったなか、27歳のFWは22日の第２節・イラク戦に向けた会見に出席。スペイン紙『ムンド・デポルティーボ』が公式Xで、その様