素材や製法にこだわり、常に“おいしさ”を追求してきた芦屋の洋菓子ブランド「アンリ・シャルパンティエ」が、みずみずしさ抜群でとっても爽やかな、この夏を彩る極上のゼリー「＜尾道・生口島＞果樹園散歩」を発売した。こちら、素材は瀬戸内海に浮かぶ柑橘の宝庫・生口島が誇る２つの果実。香り高く、心地よい甘味と酸味が広がる“ネーブル”と、ジューシーかつ濃厚な甘味が特徴の“不知火”。それらをいかにもアンリ・シャルパ