きょう（22日）は太平洋戦争末期に倉敷市の水島地区が爆撃された「水島空襲」の日です。倉敷市の公園では犠牲者を悼む「平和の鐘」が鳴らされました。 【写真を見る】「しっかり伝えないといけない」倉敷市で「平和の鐘」 水島空襲の犠牲者を追悼【岡山】 倉敷市の水島緑地福田公園で、空襲のあった午前8時36分に平和の鐘が鳴らされました。水島空襲は1945年6月22日に軍用機を作っていた工場が爆撃を受けたもので、11人が死亡し