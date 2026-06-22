ディズニー＆ピクサーの看板シリーズ『トイ・ストーリー』の最新作、『トイ・ストーリー5』が2026年7月3日（金）に劇場公開される。アメリカでは今夏最大のヒットも期待される本作は、いよいよシリーズ誕生から31年目を迎える長寿シリーズだ。 本作の監督であるアンドリュー・スタントンは、シリーズの全作品に携わってきたピクサーの重鎮。“いつか、