電動版3シリーズ、ついに発売BMWは、新型EV『i3』の欧州での販売を開始した。英国価格は標準仕様が5万3005ポンド（約1130万円）からで、発売記念モデルのファースト・エディションが5万7905ポンド（約1230万円）からとなっている。【画像】何もかもが刷新された新世代3シリーズ【BMW i3セダンを詳しく見る】全42枚現行『3シリーズ』のガソリン車（4万1945ポンド＝約890万円）やプラグインハイブリッド車（4万7210ポンド＝約1000