過酷な労働環境で働き続けた先に、得られたものは会ったのか――。投稿を寄せた埼玉県の40代男性が、15年ほど前に勤務していた不動産会社での”やばい日々”を振り返った。前編では、年末年始の連休中にも自ら出社して営業し、それを称賛されるなど、感覚が麻痺していく異常な職場の実態を紹介した。やがて男性が退職を決意する決定的な出来事が起きる。「自分がやったことにして責任をとれ」退職の決定打となったのが、会社側が行