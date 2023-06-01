サッカー北中米W杯サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会は21日（日本時間22日）、グループG第2節のベルギー―イラン戦が行われた。後半、ベルギーにレッドカード。決定機阻止のネイサン・ンゴイが一発退場になった。今大会8枚目。前回大会はレッドカード計4枚で、グループリーグ第2節で早くも2倍に達した。0-0の後半22分だった。最終ラインでボールを受けたンゴイが後方へボールを下げたが、中途半端な蹴り出しに。この