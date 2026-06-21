ミツバチが集めた花の蜜であるハチミツは健康食品やエネルギー源として古くから重宝されており、一部のSNSユーザーやインフルエンサーは、ハチミツが運動やスポーツ前のエネルギー源として最適だと主張しています。果たして運動前にハチミツを食べるのがパフォーマンス向上に役立つのかどうかについて、イギリス・エセックス大学の運動科学講師であるヘンリー・チャン氏らが解説しました。Honey may be the natural buzz you need