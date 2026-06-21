6月21日、東京競馬場で行われた6R・3歳未勝利（芝1600m）は、C.ルメール騎乗の1番人気、ダノンアスコルティ（牝3・美浦・大竹正博）が快勝した。2.1/2馬身差の2着にウインテラジーナ（牝3・美浦・栗田徹）、3着にウインドオブヘヴン（牡3・美浦・戸田博文）が入った。勝ちタイムは1:35.1（稍重）。2番人気で津村明秀騎乗、シャルムグリーン（牡3・美浦・相沢郁）は、6着敗退。2024年セレクトセールで4億円（税別）C.ルメール