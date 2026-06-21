6月21日、東京競馬場で行われた6R・3歳未勝利（芝1600m）は、C.ルメール騎乗の1番人気、ダノンアスコルティ（牝3・美浦・大竹正博）が快勝した。2.1/2馬身差の2着にウインテラジーナ（牝3・美浦・栗田徹）、3着にウインドオブヘヴン（牡3・美浦・戸田博文）が入った。勝ちタイムは1:35.1（稍重）。

2番人気で津村明秀騎乗、シャルムグリーン（牡3・美浦・相沢郁）は、6着敗退。

2024年セレクトセールで4億円（税別）

C.ルメール騎乗の1番人気、ダノンアスコルティが待望の初勝利を飾った。2024年セレクトセールで4億円（税別）の高額取引馬として注目を集める一頭。デビュー4戦目で嬉しい初白星を手にした。レースではスタートからスッと先手を奪い、マイペースの逃げに持ち込む形。主導権を握ったまま直線へ向くと、追い出されてからは後続を突き放した。最後まで危なげないレース運びで押し切り、断然人気に応える快勝。素質馬がようやく期待に応える結果を残した。

ダノンアスコルティ 4戦1勝

（牝3・美浦・大竹正博）

父：キタサンブラック

母：アスコルティ

母父：Danehill Dancer

馬主：ダノックス

生産者：ノーザンファーム