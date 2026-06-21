山本由伸がオリオールズ戦前に見せた変化右腕のわずかな変化をファンは見逃さなかった。ドジャースの山本由伸投手は、20日（日本時間21日）のオリオールズ戦での先発登板を前に髪型を“イメチェン”。爽やかさが増した山本に「カッコ良すぎる」「爽やかイケメン」と視線が集まっている。今季14試合目の先発マウンドの前日、練習のためグラウンドに現れた山本の髪型に変化が見られた。帽子を被っていても分かるほど、耳周りと襟