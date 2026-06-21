山本由伸がオリオールズ戦前に見せた変化

右腕のわずかな変化をファンは見逃さなかった。ドジャースの山本由伸投手は、20日（日本時間21日）のオリオールズ戦での先発登板を前に髪型を“イメチェン”。爽やかさが増した山本に「カッコ良すぎる」「爽やかイケメン」と視線が集まっている。

今季14試合目の先発マウンドの前日、練習のためグラウンドに現れた山本の髪型に変化が見られた。帽子を被っていても分かるほど、耳周りと襟足をすっきりと刈り上げ、精悍さがアップ。ドジャースタジアムで捉えられた一瞬に見惚れるファンが続出した。

SNS上には「由伸、髪切ったんだ！」「スッキリしたなぁ」「似合ってるよ」「充実感が表情から分かるね」「相変わらずイケメンだね〜」といったファンの声が寄せられており、山本が放つ“新たな魅力”に心を奪われていた。

山本は13日（同14日）のホワイトソックス戦で、8回2死まで完全投球を披露。9回途中で降板したが109球の快投で7勝目をあげた。それに続く登板となった20日（同21日）のオリオールズ戦は6回3失点で敗戦投手に。白星は掴めなかったが、エースらしい粘りの投球で試合をつくった。（Full-Count編集部）