オランダに大敗したスウェーデン。グループ最終戦で日本とぶつかる(C)Getty Images初戦の快心の結果から一転、まさかの大敗を喫した。北中米ワールドカップ（W杯）グループF第2節オランダ対スウェーデンのゲームが現地時間6月20日に行われ、5-1でオランダが大会初白星を掴んだ。スウェーデンは初戦のチュニジア戦に続いての連勝を目指したが大差で敗戦。予想外の結果に終わり、この試合でトーナメント進出を決めることは出来な