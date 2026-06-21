「気持ちいい、最高ですね、釈お酌。ウフフ」6月20日放送の『大久保・川村の温泉タオル集め旅23群馬・長野・新潟へ新緑露天SP』（テレビ東京）に、女優の釈由美子がゲスト出演。白いバスタオルを体にまいたセクシーな姿で入浴すると、カメラに向かってこう微笑んだ。「番組は『温泉施設のロゴ入りタオル』を探し求めて、お笑いタレントのオアシズ・大久保佳代子さん、たんぽぽ・川村エミコさんがゲストとともに各地の名湯を訪れ