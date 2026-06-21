みなさんは梅雨どきのお洗濯をどうされていますか？雨が多い時季はじめじめしていてるので、洗濯物が乾かず大変ですよね。整理収納アドバイザーのESSEベストフレンズ101エディターの大熊江美子さんもそんなお悩みから「乾燥機」を導入し、今ではなくてはならないほど活用しています。乾燥機によって生活が変わったことについて語ります。乾燥機の導入で生活が激変！わが家では縦型の洗濯機を使用しています。乾燥機能がないと不